Tra i desideri di mezza Europa per il prossimo mercato c'è Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain che piace molto a Inter e Juventus. Il presidente del club francese, Nasser Al Khelaifi, non ha però alcuna intenzione di lasciarlo partire, come testimoniano le sue parole all'Equipe: "La prossima estate Verratti non se ne andrà".