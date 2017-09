Ha finito per far parlare più del successo nel primo vero big match della stagione contro il Lione e della grande partenza in Ligue 1 del Paris Saint Germain. Il caso Neymar-Cavani è il vero argomento di dibattito in Francia e ha scatenato un polverone di proporzioni inimmaginabili, considerando l'importanza dei due protagonisti e il grande risalto che ha avuto la faraonica campagna acquisti estiva del club capitolino. Una bomba esplosa in uno spogliatoio che sereno non lo è mai stato, vista la presenza contemporanea di molte stelle, ma che rischia di minare come non mai i delicatissimi equilibri del gruppo guidato da Emery.



Per risolvere la questione, il direttore sportivo Antero Henrique ha convocato oggi entrambi i calciatori per trovare un accordo sulla spartizione di rigori e calci di punizione e superare qualsiasi tipo di gelosia creatasi tra i due. Magari attraverso una ridiscussione degli accordi economici che prevedono ricchi bonus per i due attaccanti a seconda delle reti realizzate. Equipe e Le Parisien convengono nel ritenere questa la vera causa scatenante del principio di rissa innescatosi in campo e proseguito negli spogliatoi.