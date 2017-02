Davide Nicola fa scuola. L'allenatore del Crotone aveva ironizzato prima delle ultime due partite perse 2-0 in casa con le prime della classe: "Come possiamo battere la Juve? Se non si presentano... Come si ferma la Roma? Mettendo un pullman davanti alla porta".



Martedì sera il Paris Saint-Germain sfida il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale in Champions League. Il difensore brasiliano Thiago Silva (ex Milan) risponde così a chi gli chiede come fermare il tridente Messi-Suarez-Neymar: "Con la massima concentrazione e... pregando che non siano in serata. So che avrò molto lavoro e che per me non ci sarà un minuto di tregua. Posso pure essere considerato uno dei migliori centrali difensivi al mondo, ma sono anche cosciente che è quasi impossibile fermarli".