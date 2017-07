Hatem Ben Arfa e Grzegorz Krychowiak non seguiranno il PSG negli Stati Uniti per la tournée estiva del club parigino. Come si legge sulle pagine de L'Equipe i due giocatori resteranno a Parigi per allenarsi con un preparatore atletico. Il centrocampista polacco è stato recentemente accostato a Inter e Fiorentina.