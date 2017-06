Il Paris Saint-Germain le prova tutte per trattenere Marco Verratti. Nonostante il centrocampista italiano abbia fatto capire di non voler rimanere a Parigi, il club di Al Khelaifi sta lavorando per convincerlo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in particolare, vorrebbe proporre un consistente aumento dell’ingaggio, portandolo a circa otto milioni, inclusi i bonus.