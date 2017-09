Sembrava fosse rientrato il caso Neymar al Paris Saint-Germain, dopo che ieri l'attaccante brasiliano si era scusato con Cavani e davanti a tutti i compagni di squadra per la lite in campo - e negli spogliatoi - di domenica scorsa, quando voleva "rubare" il calcio di rigore al Matador.



'PROBLEMA A UN PIEDE' - A sorpresa, invece, Unai Emery ha deciso di non convocare O'Ney per la sfida di domani contro il Montpellier. Ufficialmente, il PSG ha comunicato che il brasiliano rimarrà a casa per un problema a un piede, ma è ovvio che, visto il momento, la sua assenza faccia rumore.