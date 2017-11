Continua la marcia vincente del Paris Saint-Germain in Ligue 1. I parigini guidano la classifica del campionato francese, e ancora una volta è stato Edinson Cavani a guidare i suoi al successo contro il Nantes di Ranieri. L'attaccante uruguayano ha messo a segno una doppietta che lo porta a quota 15 gol in appena 13 gare giocate, nonostante da quando ci sia stata la querelle con il compagno di squadra Neymar, non calci più i tiri dal dischetto. "Mister Emery - ha dichiarato in zona mista l'ex attaccante del Napoli dopo la sfida col Nantes - ha deciso che li tirerà tutti Neymar".