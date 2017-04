L'attaccante del Psg Edinson Cavani tornerà a Napoli, però non in maniera definitiva. Partirà da Parigi con destinazione Capodichino per poi andare a ricevere un riconoscimento. Cavani ha infatti vinto il premio speciale “Football Leader 2017” nell’ambito della manifestazione organizzata dalla DGS in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, presieduta da Renzo Ulivieri.



Di seguito il motivo dell'assegnazione, riportato da Il Mattino: "A Edinson Cavani, attaccante leader del panorama internazionale che incarna perfettamente le qualità del centravanti moderno: doti atletiche, tecnica e fiuto del gol. Per aver inoltre lasciato un segno indelebile nel calcio italiano con 141 reti, regalando magie e gol spettacolari, gioie ed emozioni a milioni di tifosi. Il suo carisma e i suoi colpi di classe sono già nella leggenda del calcio mondiale".



ll premio speciale sarà consegnato nel corso della cerimonia di premiazione in programma martedì 6 giugno nello splendido scenario di Castel dell’Ovo.