"Un problema giocare con un ex Real Madrid come Angel Di Maria? Non scherziamo, sarà un piacere per me. Parliamo di un grande calciatore, insieme vogliamo raggiungere l'obiettivo della Champions League". Con queste parole l'ex Juventus Dani Alves, neo esterno del Paris Saint-Germain, ha parlato del compagno argentino, accostato anche all'Inter nelle ultime settimane.