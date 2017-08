Dopo Marco Verratti un altro giovane calciatore del Pescara è finito nel mirino del Paris Saint-Germain e potrebbe seguire le orme del collega più famoso. Si tratta di Ferdinando Del Sole, esterno destro offensivo classe '98, che è finito nel mirino dei francesi che in occasione della gara fra Pescara e Foggia saranno presenti con degli gli emissari per visionare da vicino il giocatore. Lo riporta Rete 8 spiegando che i transalpini sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta più importante rispetto a Napoli e Milan lasciando il giocatore alla corte di Zeman per farlo maturare in Serie B.