Nei giorni scorsi, scrive RMC, in casa PSG c'è stato un durissimo faccia a faccia fra il tecnico Unai Emery e Angel Di Maria. Il tecnico ha chiesto impegno per migliorare il rendimento, ma il Fideo non ha preso bene la 'ramanzina' dell'ex Siviglia: per questo l'argentino non è sceso in campo nell'ultima gara col Lorient.