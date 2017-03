La Champions League non è terra di conquista per gli sceicchi, anche quest'anno la storia non cambia e anzi, la lezione per i paperoni del Medio Oriente è ancora più severa: PSG e Manchester City salutano la competizione agli ottavi, entrambi dopo aver dilapidato il vantaggio dell'andata in maniera, chi in un verso chi in un altro, clamorosa. Dal 4-0 al 6-1 i primi contro il Barcellona, dal 5-3 al 3-1 i secondi contro il Monaco, con un denominatore comune: parigini e inglesi sono stati eliminati da squadre che pur avendo grandi individualità hanno un'identità di gioco collettiva.



Un insospettabile Balotelli era stato a suo modo profetico poco prima della sfida tra Monaco e City: "I monegaschi sono più temibili del PSG perché hanno giocatori meno forti ma lavorano di squadra". E il punto cruciale è proprio questo, il grande limite al quale neanche grandi allenatori come Ancelotti e Emery a Parigi o Guardiola a Manchester hanno saputo trovare rimedio: Al Thani e Mansur hanno insistito con la politica degli acquisti figurina, giocatori di grande appeal mediatico ma non in grado di formare gruppi vincenti nel corso degli anni. Da Lavezzi-Ibrahimovic e Robinho-Adebayor a Cavani-Draxler e Sterling-De Bruyne, e in mezzo una lista interminabile di 'colpi' multimilionari: calciatori che hanno portato a qualche titolo nazionale, ma mai a quella consacrazione in Europa che avrebbe giustificato la pioggia di milioni investiti (704 e 1345 i milioni di euro spesi complessivamente sul calciomercato rispettivamente dalle gestioni Al Thani e Mansur) per riscrivere le consolidate gerarchie della storia del calcio, che ancora non risconosce queste due società come parte integrante della propria elite ma più come meteore non in grado di lasciare il segno. E tali resteranno anche quest'anno, nonostante altre campagne di rafforzamento faraoniche da 145 e 213 milioni. I numeri certificano una dura realtà: PSG e Manchester City, ancora una volta il calcio figurina degli sceicchi ha fallito.



