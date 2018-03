Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Paris Saint Germain non solo non molla ma rilancia in vista della prossima stagione, per colmare definitivamente il gap con le big europee. Per l'attacco, in caso di partenza di Cavani, si guarda all'attaccante classe '88 del Bayern Monaco Robert Lewandowski o in alternativa all'attaccante classe '91 dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann. Per la porta, il milanista Gianluigi Donnarumma resta l'obiettivo primario, mentre per il centrocampo si guarda al classe '93 del Monaco Fabinho e al regista classe '95 del Borussia Dortmund Julian Weigl.