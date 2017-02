Intervenuto ai microfoni di BeIn Sport, l'allenatore del Paris Saint Germain, Unai Emery ha parlato della sfida vinta per 4-0 contro il Barcellona: "Eravamo pronti per questo incontro, volevamo vincere in casa, davanti ai nostri tifosi. Non abbiamo subito e siamo rimasti fino alla fine in 11 e questo è importante soprattutto dopo il cartellino giallo di Rabiot nei primi minuti. Abbiamo giocato molto bene, è stata un gran bella partita e abbiamo un grandissimo vantaggio, ma non è finita".



OCCHIO AL CAMP NOU - "Nello spogliatoio ho detto: "Restano ancora 90 minuti". Il Barcellona è una squadra molto molto forte e servirà fare molta attenzione. Dovremo soffrire al Camp Nou e pensare di essere sullo 0-0. Soprattutto nei primi minuti dovremo essere concentrati".