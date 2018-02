Unai Emery non ci sta. Il tecnico del PSG attacca duramente l'arbitro Rocchi a BeIn Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid: "Il rigore molto dubbio concesso al Real ha dato forza ai nostri avversari. Poi è arriva la "non decisione" sul fallo di mano di Ramos. Due decisioni dubbie, una l'ha vista e l'altra no. Se è rigore non puoi non darlo. Al ritorno possiamo ribaltarla, ma solo se l'arbitraggio non va nuovamente contro di noi. Con un arbitro equilibrato avremo potuto fare risultato".