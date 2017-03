Unai Emery ha parlato del suo futuro al Paris-Saint Germain: ''Parlo spesso col presidente, sia nei momenti buoni che in quelli cattivi. E dopo l'eliminazione ho parlato con lui. Mi ha chiesto come stavo io e come stava la squadra. Abbiamo cercato di capire come superare questo momento e anche del futuro. Siamo molto motivati a finire bene la stagione, vincendo il campionato, per continuare il progetto. Io lavoro ogni giorno per migliorare. Parlo con lui. Ed è importante dirsi le cose. Se sono diventato l'allenatore che sono è grazie alla mia costanza. Ho passato diversi momenti brutti. E se avessi dovuto dimettermi, l'avrei fatto dopo la mia seconda partita. Ma io lavoro per superare i momenti difficili''.