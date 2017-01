Il tecnico del PSG, Unai Emery, ha confermato in conferenza stampa l'interesse per Goncalo Guedes attaccante del Benfica conteso anche dal Manchester United e osservato più volte in stagione da Juventus e Milan: "Tutti i buoni giocatori possono firmare per noi. Lui è sicuramente un buon giocatore, può giocare in mezzo, ma anche in fascia".