Diego Forlan, attaccante ex Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid e Inter, dice la sua sul caso Neymar-Cavani al PSG a Sport 890: "Se è un problema tra di loro, può accadere, ma non ha senso quello che ha fatto Dani Alves. Spero che Edinson abbia l’appoggio dei compagni, perché molti sono brasiliani e prenderanno le parti di Neymar. Anche a me piaceva calciare i rigori e ai tempi dell’Atletico Madrid anche Aguero voleva calciarli. Però lui aveva rispetto. E’ l’allenatore che deve indicare il rigorista. Neymar è arrivato al PSG come il trasferimento più importante, ma deve avere rispetto di Cavani. A Messi non avrebbe fatto tutto questo".