Secondo la stampa francese il Psg sarebbe pronto a grandi manovre estive. Il primo nome sulla lista è Pierre Emerick Aubameyang che pare abbia già incontrato il direttore sportivo dei parigini Patrick Kluivert, un altro grande nome per l'attaccante è Alexis Sanchez.



Per quanto riguarda il reparto difensivo il primo obbiettivo dei francesi è Jordi Alba, il giocatore è voluto fortemente da Unai Emery per sostituire Maxwell ormai 35enne e pronto ad una nuova sfida negli Stati Uniti o in Cina e Layvin Kurzawa.Per lo spagnolo in scadenza nel 2020 sarebbe pronta un'offerta di 30 milioni di euro