Dalle colonne dell'Equipe, Pascal Georgen, padre del calciatore classe '98 del Paris Saint Germain Alec, si è scagliato contro il club francese, che ha trattenuto un giocatore che non ha spazio in prima squadra ignorando le offerte pervenute: "Non venitemi a dire che una società come questa e un agente come Mino Raiola (procuratore del calciatore) non riescano a trovare una sistemazione per un giovane come Alec. A gennaio la situazione deve sbloccarsi". Sotto contratto fino a giugno 2020, Georgen è chiuso da Dani Alves e Meunier. Il padre ha aggiunto poi alcune parole sul tecnico Unai Emery: "E' un allenatore che non dà fiducia ai giovani. Il PSG dice di credere nel vivaio, poi sono partiti Coman e Zagadou ed entrambi giocano nei rispettivi club".