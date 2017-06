Il Paris Saint-Germain ha un legame a doppio filo col calciomercato della serie A. Anche se sono passati 4 anni dagli acquisti di Cavani e Marquinhos, preceduti dai vari Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi, Verratti, Pastore, Sirigu, Sissoko, Thiago Motta e Menez. Quest'ultimo ha poi compiuto il percorso inverso, così come Coman, Digne e Bahebeck. Il nuovo direttore sportivo del club francese, Henrique Antero è atteso oggi a Milano. In agenda ci sono contatti con le tre storiche grandi squadre del calcio italiano.



MILAN - Sulla lista del PSG c'è Donnarumma, ma il portiere deve prima dare una risposta al rinnovo del contratto offertogli dal Milan (più passa il tempo e più cresce l'irritazione di Fassone e Mirabelli con Raiola) e in scadenza tra un anno nel giugno del 2018 con il nodo della clausola rescissoria da inserire o meno nel nuovo accordo. Senza dimenticare le sirene inglesi del Manchester United, specialmente nel caso in cui Mourinho dovesse cedere lo spagnolo de Gea al Real Madrid. A loro volta i rossoneri sono interessati al mediano polacco Krychowiak, un'alternativa credibile all'argentino Biglia della Lazio.



INTER - Krychowiak era seguito pure dall'Inter, che nel gennaio del 2013 perse proprio col PSG un duello di mercato per il brasiliano Lucas Moura, ora tornato nel mirino dei nerazzurri. Ausilio e Sabatini sperano in un rilancio dei francesi per Perisic in modo da scatenare un'asta multimilionaria (base di partenza 50 milioni di euro) col Manchester United, a cui il croato ha già detto sì. Nei mesi scorsi l'Inter ha effettuato dei sondaggi per Marquinhos, Verratti e Di Maria, ma questi sogni sembrano destinati a rimanere chiusi nel cassetto.



JUVE - Anche i bianconeri si sono mossi per riportare in Italia Verratti, ma la concorrenza di Bayern Monaco, Chelsea e soprattutto Barcellona rende la strada in salita. La Juventus punta Di Maria, ma prima deve ricostruire un buon rapporto con la dirigenza del PSG, rovinato dallo 'scippo' di Coman a parametro zero nel 2014. Un ostacolo che in passato si è rivelato insormontabile nelle trattative per Rabiot e Matuidi. Non a caso Marotta ha già apparecchiato la tavolo per il brasiliano Douglas Costa del Bayern Monaco.