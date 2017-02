​Era uno dei nomi più caldi e chiacchierati della scorsa estate e a spuntarla alla fine è stato il Paris Saint Germain. 30 milioni, versati nelle casse del Siviglia per completare l'acquisto di Grzegorz Krychowiak e regalarlo a colui che in Spagna lo aveva lanciato ad alti livelli, l'ex allenatore del Siviglia Unai Emery passato proprio ai campioni di Francia.



OGGI GIOCA IN SQUADRA B - La concorrenza a centrocampo si è rivelata però più complicata da gestire del previsto. Dopo un inizio di stagione disastrosa Krychowiak non ha più trovato spazio nelle rotazioni di Emery che ora, ha addirittura smesso di convocarlo. Oggi il centrocampista polacco pur di rimanere in forma partita ha chiesto ed ottenuto di giocare nella squadra B del PSG.



ADDIO A GIUGNO - Verratti, Matuidi, Thiago Motta, Rabiot, perfino il giovanissimo Nkunku hanno scavalcato il mediano classe '90 che ha perso la fiducia di Emery: "Mi ha chiesto lui di andare a giocare con la squadra B. Per Grzegorz oggi la concorrenza è tanta, e le caratteristiche della squadra in questo momento della stagione fanno sì che non possa giocare". Di fatto scaricato anche dallo stesso Emery, Krychowiak è destinato a dire addio a giugno.



LA SERIE A OSSERVA - Se Krychowiak non riconquisterà spazio da titolare entro la fine dell'anno, il centrocampista chiederà la cessione. La Serie A potrebbe rappresentare per lui, con un anno di ritardo, l'approdo ideale anche per il suo stile di gioco. L'anno scorso la Juventus lo ha trattato prima di virare (e farsi sfuggire) su Witsel. L'Inter lo ha visionato più volte, ma le relazioni più convincenti arrivarono dal futuro ds del Milan (anche i rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista) Massimiliano Mirabelli. La pista più concreta, tuttavia, potrebbe essere quella della Roma: con Monchi primo candidato al ruolo di ds, Krychowiak (che Monchi portò a Siviglia nel 2014) sarà uno dei nomi caldi per rinforzare il centrocampo giallorosso.