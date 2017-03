Termina questa sera alle 21 la 30esima giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese, con la sfida di cartello del Parco dei Principi tra PSG e Lione: i padroni di casa, ancora scioccati per l'incredibile eliminazione patita in Champions League per mano del Barcellona, affrontano la squadra di Genesio, che in settimana ha eliminato la Roma dall'Europa League, pur perdendo all'Olimpico per 2-1. Emery sa che a questo punto deve portare a casa il campionato, se vuole rimanere sulla panchina del PSG: per questo una vittoria questa sera è fondamentale, per non perdere contatto dal Monaco primo. Dal canto suo il Lione, che non perde in campionato da quattro partite, deve provare ad inseguire la terza posizione, occupata dal Nizza e valida per il preliminare di Champions, seppur lontanissima, guardandosi però dalle inseguitrici.