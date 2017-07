La Juve è alla ricerca del suo centrocampista, un profilo in grado di far fare un salto di qualità alla squadra. Tra i giocatori sondati c'è anche Blaise Matuidi, centrocampista classe 1987 del Paris Saint-Germain, in scadenza nel 2018. Ma lo sceicco Al-Khelaifi, proprietario del club francese, continua a fare muro su una sua possibile cessione, mentre il giocatore parla dagli USA. Ecco quanto riportato dall'Equipe: "Al giorno d’oggi, sono qui con il PSG. Tutto può succedere. Non si sta discutendo del prolungamento di contratto, ci stiamo allenando. Juventus? Ripeto, tutto può succedere".