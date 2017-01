Dopo Draxler il PSG sta definendo il secondo colpo di questo mercato invernale: Gonçalo Guedes dovrebbe arrivare dal Benfica per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma questo affare potrebbe costare molto di più ai parigini. Secondo quanto rivelato da L'Equipe infatti il club di Al-Khelaifi rischia di trovarsi nei guai per quanto riguarda il Fair Play Finanziario, avendo speso tra la scorsa estate e questo gennaio oltre 130 milioni di euro (considerano anche la spesa per Guedes) per gli acquisti, a fronte di cessioni per soli 60 milioni di euro: per questo a fine stagione saranno necessarie alcune cessioni per evitare di incappare in sanzioni o limitazioni. Il resto d'Europa punta dunque i fari sui gioielli del PSG, almeno sei giocatori entrano dunque nella lista dei sacrificabili e anche in Italia si fiuta l'affare.



DUO PER MILAN E ROMA - Stipendi alti e impiego al minimo, inevitabile che sul mercato possano finire Hatem Ben Arfa e Javier Pastore: il primo è arrivato a parametro zero dal Nizza ma non ha convinto Emery, che lo ha schierato titolare solo in cinque occasioni dall'inizio dell'anno; discorso diverso per Pastore, ai box per la rottura dei legamenti crociati ma mai esploso all'ombra della Tour Eiffel. Milan e Roma vorrebbero riportarli in Italia e continuano a monitorare la situazione in attesa di uno spiraglio che abbassi i costi, prerogativa per avviare una vera e propria trattativa.



COLPI DA INTER - E' l'Inter però la squadra indubbiamente più interessata alle vicende di casa PSG, i nerazzurri hanno nel mirino due pezzi da novanta: Marquinhos è la prima scelta del ds Ausilio per la difesa, Marco Verratti sarebbe la ciliegina sulla torta per formare un centrocampo tutto italiano con Gagliardini e avviare un nuovo ciclo giovane e a forti tinte azzurre. Non semplice arrivare all'ex centrocampista del Pescara: serve la qualificazione alla prossima Champions League e bisogna battere la concorrenza di Bayern Monaco e Juventus, ma se Suning mette Verratti in cima alla lista dei desiderata l'Inter va considerata una candidata più che seria.



LA JUVE SPERA - Proprio la Juve poi scruta sorniona aspettando l'occasione a centrocampo: nonostante il ds del PSG Kluivert abbia recentemente annunciato le trattative per i rinnovi di Blaise Matuidi e Adrien Rabiot, la fumata bianca ancora non arriva e questo lascia spazio all'inserimento dei bianconeri, da tempo sulle tracce di entrambi, per almeno uno dei due mediani al termine della stagione; l'obiettivo del club parigino resta quello di non privarsi di due dei pochi francesi in rosa, ma le nuove ombre legate al Fair Play Finanziario possono ribaltare lo scenario.