L'inizio di stagione non è stato dei migliori, anzi. Complice l'esplosione del Nizza di Mario Balotelli e l'ottima crescita del Monaco del ritrovato Falcao, il Paris Saint-Germain si trova solo al terzo posto della classifica di Ligue 1, con ben 5 punti di ritardo dagli Aquilotti. Un rendimento al di sotto delle aspettative che aveva alimentato le voci su un possibile esonero di Unai Emery, con Roberto Mancini dato come sostituto più accreditato. Ma il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ha smentito questa possibilità in un'intervista all'Equipe: "Ho sempre ribadito la mia totale fiducia nei confronti di Unai. È uno dei migliori allenatori in Europa, resta sicuramente con noi".



MERCATO ALLE PORTE - Il numero uno del club parigino, che ha già acquistato Julian Draxler dal Wolfsburg per oltre 40 milioni di euro, ha poi parlato di mercato: "Jesé Rodríguez al Las Palmas? Emery ha detto una cosa giusta, sulla quale mi trovo d'accordo: quando si commette un errore è giusto correggerlo piuttosto che convivere con lo stesso. Il rinnovo di Thiago Silva? Parliamo di un capitano straordinario, sono molto felice per questo rinnovo. I nostri tifosi hanno sempre apprezzato il suo spirito da combattente e il suo atteggiamento sempre esemplare. Con lui continueremo il nostro processo di crescita".



TRA CHAMPIONS E LIGUE 1 - Chiusura, poi, sugli ottavi di finale di Champions League, che vedranno i campioni di Francia in carica affrontare il Barcellona, e sul proseguimento della stagione: "In Champions sono sempre ottimista. Non sarà facile, è una sfida aperta, ma abbiamo grandi possibilità di eliminare il Barcellona. Penso poi che saremo campioni di Francia di nuovo. L'ho visto negli occhi dei giocatori dopo il 5-0 al Lorient".