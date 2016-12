Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ha parlato a Le Parisien della situazione di Edinson Cavani, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2018: ''È uno degli attaccanti più forti del mondo e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire. Vogliamo tenere con noi tutti i migliori e stiamo lavorando per proseguire il rapporto. Il rinnovo del suo contratto è molto vicino, siamo fiduciosi''. Dopo il rinnovo di Thiago Silva, ufficializzato ieri, il Psg si prepara ad annunciare anche quello del suo bomber, che in stagione ha segnato 24 gol in 23 presenze.