Edinson Cavani, attaccante del Paris-Saint Germain, ha parlato a Marca del suo futuro: ''Ho sempre pensato al PSG, anche se sappiamo che nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Non sempre dipende da noi, ma spesso dipende dal club, da fattori al di fuori... Ora penso che sia il club che io siamo sulla stessa linea. Le mie intenzioni erano sempre quelle di rimanere a Parigi. E il club la pensa in questo modo ed è vero che abbiamo parlato e parlato. Si è raggiunto un punto di intesa tra le due parti. Mancano gli ultimi dettagli per mantenere la testa a Parigi, come ho sempre avuto''.