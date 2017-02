Unai Emery, allenatore del Paris-Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa della partita che i francesi giocheranno domani contro il Barcellona: ''Conosciamo il Barça, ci siamo preparati e per noi sarà l'occasione di testare la nostra forza e la mentalità. La Champions è un obiettivo chiave per questo club e dobbiamo pensare positivo. Io ed il club vogliamo arrivare al top, ma siamo all'interno di un processo di crescita. Abbiamo giocatori che vogliono scrivere la storia e non ci sentiamo inferiori a nessuno''.