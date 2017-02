Lucas Moura, esterno brasiliano del Paris-Saint Germain, ha parlato al Sun della partita che il club francese giocherà contro il Barcellona in Champions League e di Leo Messi: ''Abbiamo bisogno di vincere qualcosa in Europa, è arrivato il momento. Non so cosa ci è mancato, ma perdere l'anno scorso col City è stata dura. Non ci sono squadre imbattibili, ma onestamente credo che il Barcellona sia la squadra migliore al mondo. Come si ferma Messi? Legalmente è impossibile. L'unico modo è legarlo''.