Javier Pastore, trequartista del PSG, ha parlato a Radio Mitre: "Se ho chiesto di andar via? Falso. Resterò anche dopo l'estate al PSG. Ho giocato molto poco a causa degli infortuni, non è stata una buona stagione. Non vedo l'ora che ricominci la stagione per giocar bene nel mio club e avere la chance di essere convocato in Nazionale. L'Argentina? È una bugia che giocano solo gli amici di Messi. In futuro mi piacerebbe tornare a giocare per l'Huracan. Ma è molto difficile tornare in Argentina. Mia moglie è italiana e vivere in Europa è diverso per la sicurezza".