Il futuro di Jesè Rodriguez è sempre più lontano dal Paris Saint Germain. L'attaccante spagnolo arrivato in estate dal Real Madrid per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, non ha mai convinto con la maglia del club parigino e il rapporto con Unai Emery non è mai sbocciato. In questa stagione non è mai partito titolare in campionato e Champions. Soltanto 261 minuti all'attico che lo stanno spingendo verso l'addio a gennaio.



CON DRAXLER SI' AL PRESTITO - Tutte le proposte arrivate per lui a Parigi sono state finora rifiutate. Il PSG ha sempre negato operazioni in prestito respingendo al mittente i contatti con Roma e Las Palmas. Con l'acquisto di Julian Draxler (per 45 milioni di euro dal Wolfsburg), lo spazio in rosa per Jesè Rodriguez è sempre più ridotto e, secondo quanto appreso da Calciomercato.com anche il club parigino si è convinto che il prestito sia la soluzione migliore per non perdere del tutto l'investimento fatto in estate.



PROPOSTO AL MILAN - Nel corso delle ultime settimane il giocatore è stato proposto da intermediari al Milan. Un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che, però, al momento non ha convinto appieno il club rossonero. Il PSG vuole un piccolo conguaglio economico per acconsentire al prestito e l'esborso dovrebbe essere autorizzato sia dalla vecchia proprietà che dalla cordata cinese. A questo va aggiunto anche il pagamento del ricco ingaggio di Jesè Rodriguez, che a Parigi percepisce circa 3 milioni di euro, che graverebbe sul bilancio societario che si sta per alleggerire, invece, di quello di Luiz Adriano.



ROMA E LAS PALMAS AVANTI - Con il Milan ancora lontano, le favorite nella corsa al 23enne cresciuto nel Real Madrid diventano il Las Palmas e la Roma. Il club spagnolo vanta la preferenza del giocatore che, in prestito, preferirebbe tornare nei luoghi dove è cresciuto. Jesè è infatti originario di Las Palmas Gran Canaria. La Roma è invece avanti nei contatti con il PSG. I primi contatti con il club parigino sono stati avviati da tempo dal ds Massara e l'ad Umberto Gandini ha incontrato in prima persona il presidente Al Khelaifi. L'apertura al prestito agevola i giallorossi, ma va convinto il giocatore.