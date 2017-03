Secondo quanto riportato in francia da L'Equipe, il Paris Saint Germain sta trattando il prolungamento contrattuale di una singola stagione con il centrocampista italo-brasilaino Thiago Motta. Il regista ex-Inter è in scadenza di contratto a fine stagione e il suo addio sembrava certo, ma ora è arrivata la svolta per chiudere la carriera in Francia.