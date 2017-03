Thiago Silva, difensore del Paris Saint-Germain, parla dopo la disfatta con il Barcellona: "Come capitano sono molto orgoglioso dei miei giocatori. Per disgrazia non ha funzionato nulla, non abbiamo potuto eseguire ciò che avevamo provato e il Barcellona ha concretizzato molte delle sue occasioni. I grandi giocatori però sono quelli che riescono a rialzarsi da quel che è successo. Capisco che sia difficile da accettare per i nostri tifosi, specie chi era allo stadio, ma dobbiamo andare avanti lavorando. Non è un problema di sicurezza dei propri mezzi. All'andata abbiamo fatto una bella partita, con personalità. Al ritorno abbiamo giocato con gli stessi giocatori, però non ci è mancata la personalità".