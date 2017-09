Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, parla dopo la vittoria sul campo del Celtic: "Serata perfetta, abbiamo cominciato proprio bene. Era importante vincere la prima sfida, e fuori casa, segnando tanti gol. Un messaggio alle grandi d'Europa? Casomai il messaggio l’abbiamo inviato a noi stessi. Sappiamo che il nostro obiettivo è la Champions e giocando in questo modo abbiamo capito che possiamo andare lontano. Se pensiamo da grande squadra e soprattutto da grande gruppo, non sarà facile per nessuno batterci. Facile giocare con Mbappé e Cavani. Magari non ci intendiamo ancora a colpo d’occhio ma ci arriveremo. E se facciamo blocco, sarà dura per tutti. Neymar? E’ una fortuna avere attaccanti come lui, Cavani e Mbappé. Abbiamo uno dei migliori attacchi d’Europa. E’ una risorsa importante. Col Celtic hanno dimostrato di poter essere letali".