Marco Verratti martedì incontrerà per l'ennesima volta il Barcellona sulla strada della Champions. Da sempre nel mirino blaugrana, il centrocampista del PSG parla proprio di Messi e compagni ad As: "E' un piacere essere paragonato a un giocatore come Xavi. Che una squadra come il Barcellona pensi a te è un motivo d'orgoglio e ti costringe a fare meglio. E' una grande squadra ma ora penso al presente, non al futuro. Sono il miglior club al mondo. Io ora gioco in una squadra che ha un buon progetto e mi sento a casa, ma ogni giocatore vorrebbe giocare per il Barcellona".