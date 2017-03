Secondo quanto riportato dal portale francese Le10Sports, il centrocampista italiano, Marco Verratti, ha incontrato la dirigenza del Paris Saint Germain per specificare la propria posizione in vista della prossima stagione.



In particolare Verratti ha confermato che rimarrà a Parigi soltanto se il club allestirà una squadra per poter vincere in Europa. Soltanto con ampie garanzie di ottenere una squadra all'altezza delle proprie ambizioni il pescarese accetterà di rimanere al PSG. In alternativa sarà pronto ad ascoltare offerte con Inter, Juventus, Barcellona e Chelsea alla finestra per lui.