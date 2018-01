Quella odierna sarà una giornata decisiva per il futuro di Christian Puggioni, portiere della Sampdoria corteggiato in maniera decisa dal Benevento, alla ricerca di un numero uno affidabile ed esperto. La squadra di Vigorito aveva proposto all'estremo difensore blucerchiato un contratto molto ricco sino al 2020, con opzione per il 2021, e stipendio raddoppiato. Una proposta non facile da rifiutare, tanto è vero che sarebbero anche già state fissate le visite mediche per giovedì. Puggioni secondo Il Secolo XIX avrebbe già comunicato alla società di essere molto tentato dall'accettare la proposta del Benevento. In caso la dirigenza doriana dovesse decidere di trattenerlo, oggi i vertici di Corte Lambruschini incontreranno il giocatore per discutere della possibilità. Oltretutto, lo stesso Giampaolo non rinuncerebbe volentieri al numero uno ex Reggina, che è benvoluto dal mister per la sua affidabilità.



Un elemento, quello della volontà del mister, che viene sottolineato anche da Sampdorianews.net. Secondo il portale blucerchiato, GIampaolo non vorrebbe assolutamente privarsi del portiere per la sua affidabilità e anche per il ruolo di esperienza e carisma nello spogliatoio doriano. A differenza di quanto racconta Il Secolo XIX, però, stando al sito lo stesso Puggioni avrebbe ribadito il suo desiderio di rimanere alla Sampdoria anche a fronte di un'offerta così importante. Oggi sarà la giornata cruciale: il futuro di Puggioni si deciderà nelle prossime ore, anche se i tifosi blucerchiati stanno subissando di messaggi il loro amatissimo portiere chiedendogli di rimanere a Genova ancora.