L’ex allenatore del Cagliari Ivo Pulga analizza a Radio Blu il momento della Fiorentina e dei rossoblu in vista della prossima sfida di campionato in programma a Firenze domenica: “Sousa aveva fatto molto bene l’anno scorso, per cui ci sta un calo quest’anno. Le altre squadre si sono rafforzate, con le sorprese Lazio e Atalanta, Milan e Inter sono tornare competitive; forse Sousa si aspettava qualche giocatore in più, che non è arrivato, ed essendo impegnato in due competizioni forse qualcosa l’ha lasciato in campionato. I numeri non mentono, se a questo punto della stagione ha quei punti vuol dire che li meritava. L’unico rammarico penso che sia l’Europa League, perché dopo aver vinto l’andata fuori subire un ribaltamento in casa è una doccia gelata forte. Il campionato ormai per la Fiorentina è questo: resterà fuori dall’Europa League, salvo miracoli. Astori e Vecino? Sono due grandi professionisti, Astori è un leader a cui piace impostare il gioco. Matias è un centrocampista che tutti vorrebbero. Per altro se fosse rimasto Cellino presidente, sarebbe rimasto anche Vecino a Cagliari sotto la mia guida. Invece con il cambio della proprietà cambiarono anche i piani e Vecino tornò alla Fiorentina”