Tony Pulis, manager del West Bromwich, ha parlato di Salomon Rondon, giocatore veneuzelano che a gennaio aveva ricevuto una proposta dalla Cina: ''C'è stata un'offerta importante per Rondon dalla Cina; era una proposta importante però non potevamo accettare. In questa sessione di mercato i club cinesi hanno provato a saccheggiare la Premier League offrendo per quasi tutti gli attaccanti di livello''.