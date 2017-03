@justinbieber hook it up with concert tickets in Cologne in September and you're welcome at any Dortmund game #BVB — Christian Pulisic (@cpulisic_10) 8 maggio 2016

. Due facce che sorridono, sempre e comunque. E non può che essere così, se hai 18 anni, fai il mestiere più bello del mondo e ti chiami. Baby prodigio del calcio made in USA, il trequartista che adora Justinviaggia a una velocità super, in Bundes come negli States. In, quando si veste da vespa, Wespen, con il, gioca più sull'esterno, in America, quando indossa la maglia numero 10 biancorossoblu, è nel cuore del gioco, con il 10, il numero dei grandi, sulle spalle. E questa notte, in una sfida importante per la nazionale di, reduce dalle sconfitte con Costa Rica e Messico, ha preso per mano, con i piedi, i suoi compagni, indicando la via, quella della vittoria. Oltre che quella della porta...- Contro l', nel 6-0 a stelle e strisce, due assist e un gol: la mente della manovra degli americani, la spalla perfetta del redivivo Clint, autore di una tripletta. Entrambi i passaggi decisivi sono arrivati per l'attaccante dei: prima una dolce scucchiaiata, poi un rasoterra allain campo aperto, nel mezzo si è messo in proprio e, con il piattone, ha battuto l'estremo difensore honduregno.- "E' un grande giocatore, sa far fuori gli avversari nell'uno contro uno e manda in crisi le difese. E' bello avere in squadra gente capace di far saltare il banco". Frasi di Clint, leggenda del calcio americano, rientrato in nazionale dopo lo stop forzato per i problemi cardiaci. Nato in un luogo magico per lo sport americano, quellain cui Wiltsegnò 100 punti contro i, Christian Pulisic ha tutto per segnare la storia del calcio americano, per prenderlo per mano e condurlo verso la gloria. Con le cuffie nelle orecchie, ascoltando Justin...@AngeTaglieri88