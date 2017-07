La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Il colpo del giorno lo piazza il Padova che prende il centrocampista Pulzetti (Spezia) e ci prova pure per Russotto (Catania). Nossa (Como) nel mirino della FeralpiSalò. Il Bassano sta definendo uno scambio col Pescara: Barison agli abruzzesi (lo gireranno al Teramo) e Karkalis (era a Teramo) in Veneto. Casiraghi (Gubbio) verso Pordenone. Pro Piacenza su Razzitti (Piacenza). Bonato (Mantova) piace alla Reggiana. Il Ravenna tessera Papa (Cuneo). Mangiarotti (Pavia) nel mirino del Santarcangelo. De Sousa (Racing Club) a sorpresa dice no al Pontedera e firma con il Fondi. Il Trapani in pressing su Fulignati (Palermo). Alcibiade (Paganese) a un passo dal Catania.