Il caso scoppia durante il posticipo di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lione. Punizione dal limite per il PSG: chi la tira? Cavani vuole provarci e tenta di impossessarsi del pallone, ma il più lesto di tutti è Dani Alves, che fa suo il pallone per poi consegnarlo a Neymar, che batterà. Un caso che in Francia, e non solo, sta facendo molto discutere. Nella stessa partita, altro episodio discussso (e discutibile) fra i due: rigore per il Paris Saint Germain, Neymar lo vuole calciare, ma in questa occasione ha la meglio Cavani, che lo sbaglia...