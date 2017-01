Rovesciare una stagione: non c'è modo migliore. Una gemma, di coordinazione e prepotenza, quella di Andy Carroll: cross dalla sinistra di Antonio, salto in area e sforbiciata. La palla che si trasforma in gol, scagliata in porta con tutta la potenza che ha, con quel corpo di 193 cm tanto fragile, per cancellare i mesi passati e i risultati che sono tardati ad arrivare. Gli Hammers si sbarazzano facilmente del Crystal Palace, con un netto 3-0.



Il West Ham, ora, vola a quota 25 punti, allungando proprio sui Glaziers terzultimi con l'Hull City. Bilic ha sentito la mancanza del suo centravanti, eccome se l'ha sentita: solamente 9 presenze in campionato, 6 delle quali da titolare. E quando il gigante inglese, con la passione per la birra e idolo del wrestler Triple H che lo vorrebbe con sé in WWE, parte dall'inizio, la squadra di Bilic vola: due sole sconfitte (con Leicester e Chelsea), 4 vittorie e un pareggio. Quando non parte dal primo, invece, 3 sole vittorie in 14 gare.



"Vi dico chi mi ha stupito in questo Europeo, a parte Iniesta che è un campione: l'inglese Carroll, assomiglia un po' a Ibrahimovic..." diceva Pier Silvio Berlusconi nel 2012, quando Carroll era in pieno Europeo con la sua Inghilterra. Ora è tornato, a modo suo, con continuità. Per rovesciare le sorti del West Ham e le sue, gettandosi alle spalle la sfortuna. E facendo sorridere un sergente di ferro come Bilic.



