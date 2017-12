Alla fine, è arrivato l'esonero. L'Empoli ha deciso, via Vincenzo Vivarini. Arrivato in estate, arrivato con grandi aspettative, l'ex tecnico del Latina è stato allontanato il giorno dopo il pareggio contro la Cremonese. Decisione presa nella notte: non sono bastati, evidentemente, 30 punti in 19 partite, 9 dai quali arrivati negli ultimi 5 turni. Qualche pareggio di troppo ha frenato la corsa toscana, con Donnarumma e compagni che hanno respirato la vetta della classifica per 4 turni, tra l'ottava giornata e l'undicesima. Poi, la piccola crisi, con un punto in tre partite nelle sfide con Salernitana (ko), Spezia (segno X) e Pro Vercelli. Crisi che ha lasciato un segno.



DONNARUMMA GOL - Aveva stregato tutti con un ottimo inizio in quel di Empoli, dove aveva ritrovato Alfredo Donnarumma, con il quale aveva agguantato la promozione in B, poi revocata, con il Teramo: 22 gol e 8 assist in Abruzzo, 8 gol in 16 gare in Toscana. L'ultimo ieri, che non è bastato a "salvare" Vivarini.



SARRI E MOU - Aveva stregato tutti in quel, dicevamo. Il primo fu Maurizio Sarri, che lo volle nel suo staff a Pescara nel 2005 e che stravede per il suo lavoro. L'ultimo, invece, è stato José Mourinho, lo Special One del Manchester United, che a inizio campionato, tramite il direttore generale Butti (era all'Inter dei tempi del Triplete), ha alzato la cornetta chiamandolo: "Ehi, guarda che ti seguo, non si può sbagliare". E invece, almeno per l'Empoli, qualcosa ha sbagliato.