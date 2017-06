Il Benevento ha compiuto l'impresa e dopo la Spal è la seconda squadra neopromossa in Serie B a compiere il doppio salto consecutivo approdando in Serie A. Le Streghe di Baroni si sono imposte per 1-0 nella gara di ritorno della finale playoff contro il Carpi e grazie al gol firmato da George Puscas hanno centrato la loro prima storica promozione nella massima serie.



LA STORICA PROMOZIONE - Proprio Puscas, attaccante di proprietà dell'Inter, è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione della formazione campana. Un'annata non semplice, condizionata da un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori a lungo, ma che non gli ha impedito di mettere a referto 22 presenze condite da 7 gol di cui 3 proprio nel percorso del Benevento nei playoff per la promozione.



DAI GOL A GRAPPOLI IN PRIMAVERA ALLE DIFFICOLTA' COL BARI - E Puscas il gol ce l'ha sempre avuto nel sangue. All'esordio in primavera con l'Inter ha messo subito a segno 5 gol in un 7-0 contro il Lanciano. Il club nerazzurro lo prelevò dalla formazione rumena del Liberty Oradea scoperto grazie al lavoro condiviso di Samaden e Casiraghi (responsabile del settore giovanile e top scout del club). Subito nel 2015 viene aggregato in prima squadra trovando anche l'esordio in Serie A concludendo la stagione con 20 presenze e 16 gol all'attivo. Classe '96 è una prima punta atipica capace di giocare spalle alla porta ma anche di allargarsi sugli esterni. La sua crescita continua nel Bari anche se la sua stagione in Puglia non è esente da difficoltà. All'inizio fatica ad imporsi nelle rotazioni di Nicola e solo con l'arrivo di Camplone riesce a trovare maggiore spazio. Chiude l'anno con 18 presenze e 5 gol, ma in soli 920 minuti giocati.



CHE FUTURO? - L'anno scorso Benevento e Inter trovarono l'accordo per il passaggio di Puscas in Campania in prestito di riscatto fissato a 1,5 milioni e controriscatto simbolico a 1000 euro in più. Il Benevento non è però l'unica squadra che ha già chiesto informazioni per il giocatore e anche Crotone e Sassuolo si sono informate per lui. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, tuttavia, presto Inter e Benevento si siederanno attorno ad un tavolo per prolungare il prestito anche per la prossima stagione in modo da far vivere a Puscas un anno da protagonista in Serie A.