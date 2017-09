ROMA

Alisson 6: Mai realmente impegnato, anche sul gol subito non può nulla.



B. Peres 6: Un paio di accelerazioni, poco altro. Si spegne con il passare dei minuti ma, fortunatamente, il Qarabag non attacca mai dal suo lato.



Manolas 6,5: Costretto agli straordinari per porre rimedio agli sbandamento dei compagni di reparto. Apre lui le marcature da opportunista d’area di rigore.



J. Jesus 5: Concentrato fino al gol del 2-0, poi si lascia andare e scopre il fianco alle ripartenze avversarie. Mal posizionato sul gol del 2-1 di Henrique.



Kolarov 5,5: Si limita al compitino. Qualche giocata in corsa in fascia ma poco altro. Il Qarabag attacca solo dal suo lato ed è costretto ad indietreggiare.



Pellegrini 6,5: Quantità e qualità, a centrocampo è l’uomo in più perché allarga il gioco e cerca sempre la profondità (82’ Strootman sv)



Gonalons 4,5: Lento, impacciato, non è in forma, e si vede. Molte delle azioni pericolose del Qarabag, fra cui anche il gol, partono da facili errori in fase di impostazione. (67’ De Rossi 6: Dà solidità al reparto con calma e giocate lineari).



Nainggolan 5,5: Gara in ombra per il centrocampista belga che gira a vuoto alle spalle di Dzeko e spesso si fa trovare fuori posizione sulle ripartenze. Da lui ci si aspetta sempre di più.



Defrel 5: Raramente pericoloso, tende spesso ad accentrarsi andando spesso ad intasare gli spazi vicino ad Edin Dzeko. Da esterno fa fatica ed esce infortunato (57’ Florenzi 6,5: Più propositivo di Defrel, è bravo ad aiutare a contenere il forcing del Qarabag).



Dzeko 6,5: Un gol da punta vera, tante sponde e aperture per i compagni, positivo, come spesso accade nelle ultime uscite.



El Shaarawy 5: Non riesce a incidere nonostante abbia almeno due palle gol a disposizione.



Di Francesco 5,5: Non riesce a far dominare la Roma contro un avversario ampiamente alla portata. Lancia Gonalons dal primo minuto ma lo lascia troppo esposto al pressing del Qarabag e lo fa affondare (anche per colpa sua). Defrel esterno non riesce ad incidere, per sua fortuna Dzeko è in forma super!



QARABAG

Sehic 4,5

Medvedev 5,5

Huseynov 5

Sadygov 5,5

Agolli 6

Almeida 6

Garayev 5,5

Henrique 6,5

Michel 6

Madatov 5,5

Ndlovu 6,5.