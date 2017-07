Il giocatore della Fiorentina Rafik Zekhnini ha parlato in conferenza stampa per presentarsi alla stampa: "Qui ci sono ottimi giocatori e grandi tifosi, non vedo l'ora di iniziare. Dovrò dare il massimo in allenamento per dimostrare al mister di avere spazio. Io come Salah? Lo conosco bene, siamo simili, siamo veloci e ho un buon dribbling. Ieri la prima rete? Sensazione bellissima ma l'importante è che abbia giocato bene la squadra. A chi mi ispiro in Italia? Ho visto molte partite della Serie A, Cuadrado e Dybala. Pioli? Allenatore molto bravo e una bella persona".