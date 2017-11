Con la Sampdoria è pronto ad affrontare il suo passato, quella Juventus con la quale ha vinto 3 scudetti con Antonio Conte in panchina. Fabio Quagliarella ha vestito, con profitto, la maglia bianconera, ma ha rischiato di vestire anche quella dell'Inter. Queste le parole del centravanti napoletano a la Gazzetta dello Sport: "Forse non mi sono mai sentito così gratificato. La cosa che mi fa impazzire di Mourinho è che ti chiama per nome: ti fa sentire, non so come dire, quasi suo amico. La prima volta fu a Udine, ero fuori dallo spogliatoio dell'Inter per scambiare una maglia: 'Vieni dentro Fabio. Anzi, sali in pullman con noi, che ti porto a Milano'. E' successo di nuovo quest'estate, Samp-United a Dublino. Mi stava aspettando nel tunnel, 'Dov'è Fabio Quagliarella?', poi mi ha abbracciato e mi ha fatto un sacco di feste. Lui a me: fa ridere, no?".