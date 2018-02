Uno dei protagonisti della serata benefica 'Una calottina per Begato' è stato Emiliano Viviano, tra i grandi promotori dell'evento. L'estremo difensore della Sampdoria ha coinvolto tanti compagni nell'iniziativa, ad esempio il grande capocannoniere dell'annata blucerchiata Fabio Quagliarella: "Fa sempre piacere partecipare a questi eventi, Emiliano è un ragazzo dal cuore d'oro e lo ha dimostrato anche stasera. Sono ben felice di essere presente per una buona causa" ha detto il numero 27 alla stampa presente all'incontro.



"Sono importanti queste iniziative, l'obiettivo è sempre di avvicinare i ragazzi allo sport. Lo sport è fondamentale, per l'aggregazione e tanti altri aspetti, ti fa crescere tanto a livello umano" prosegue Quagliarella, come riporta Sampdorianews.net. "Personalmente lo sport mi ha fatto diventare uomo, mi ha lasciato tante conoscenze, tante persone provenienti da tante nazioni e dalle realtà più diverse".



Nello stadio del nuoto di Bogliasco era presente anche un altro blucerchiato, Valerio Verre: "Questa è una Sampdoria forte, come dice il mister guardiamo partita dopo partita e alla fine vedremo dove arriviamo" è il commento del centrocampista scuola Roma in merito alla stagione doriana. "Abbiamo saputo di questo evento - riporta ancora Sampdorianews.net - e non abbiamo esitato, è una bella iniziativa e ci fa piacere essere qui".